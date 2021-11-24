Хлопчик вважав, що приніс товаришам солодощі.

У селі Дівочки Черняхівської громади Житомирської області 11 школярів отруїлися побутовою хімічною речовиною, якою їх пригостив один з учнів.

Про це кореспонденту УНІАН розповіли у відділі комунікації Головного управління Національної поліції в Житомирській області.

"Попередньо, близько полудня один з учнів навчального закладу приніс з дому пакунок з побутовою хімією та пригостив вмістом інших школярів, вважаючи, що це солодощі. Через деякий час діти поскаржилися на печіння в роті та погіршення самопочуття. Відтак до навчального закладу викликали медичну допомогу", - зазначили в поліції

Лікарі обстежують та надають допомогу 11 школярам 2010-2012 років народження.

Наразі відомо, що проковтнути речовину встигла одна дитина.

"Чотирьох дітей було доправлено до медичного закладу, інших – підвозили батьки на обстеження. Відомо, що одна дитина встигла ковтнути речовину, інші – тільки спробували "на зуб"", - розповіла у коментарі заступник начальника відділу комунікації ГУ НП в області Ольга Номерчук.

Як повідомляв УНІАН, раніше в Києві отруїлися майже 200 гімназистів: в учениці виявили небезпечний вірус. А на Сумщині понад 25 дітей отруїлися у шкільній їдальні.

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Автор: Марина Чорноштан