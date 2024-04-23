На початку квітня цього року окупанти залучили його до співпраці через соцмережі, де він публікував власні антиукраїнські коментарі.

Служба безпеки затримала ще одного коригувальника ракетно-бомбових ударів Росії по Харкову. Зловмисник намагався виявити локації спецпідрозділу "Кракен" Головного управління розвідки Міністерства оборони України.

Як повідомив прес-центр СБУ, за наведенням фігуранта окупанти сподівались завдати вогневого ураження по цих об'єктах. Для здійснення атаки окупанти планували задіяти балістичні ракети та керовані авіаційні бомби типу КАБ-500.

"Щоб навести їх на ціль, ворожий коригувальник вийшов на сеанс зашифрованого зв’язку зі своїм куратором з російської розвідки і передав йому координати. Служба безпеки затримала його у власному помешканні. Одночасно було проведено комплексні заходи для убезпечення міської інфраструктури від нової повітряної атаки країни-агресора. У затриманого вилучено мобільний телефон, який він використовував для комунікації з російською спецслужбою", - йдеться у повідомленні.

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За даними слідства, ворожим поплічником виявився місцевий житель, ідеологічний прихильник рашизму. На початку квітня цього року окупанти залучили його до співпраці через соцмережі, де він публікував власні антиукраїнські коментарі.

В спецслужбі поінформували, що для збору розвідданих фігурант обходив територію міста та відслідковував місця базування Сил оборони. Крім того зловмисник "втемну" випитував потрібну інформацію у клієнтів місцевого торговельно-розважального центру, де він працював продавцем.

На підставі зібраних доказів фігуранту повідомлено про підозру за ч. 2 ст. 114-2 Кримінального кодексу України (несанкціоноване поширення інформації про переміщення, рух або розташування ЗСУ за можливості їх ідентифікації на місцевості).

Наразі зловмисник перебуває під вартою. Йому загрожує до 8 років тюрми.

Російські агенти в Україні

Як повідомляв УНІАН, вирок отримав навідник російських ракет на ТЕС у Дніпрі. Зрадник працював у фармкомпанії та збирав розвіддані під час доставки ліків до аптек регіону. Агента воєнної розвідки РФ, який наводив ворожі ракети на теплову електростанцію у Дніпрі та "полював" за системами ППО, засудили до 15 років ув’язнення.

Також на Харківщині нейтралізовано ворожу агентурну групу, яка намагалась передати в Росію таємну документацію із місцевого стратегічного заводу. Серед затриманих – очільник конструкторського бюро та заступник керівника цеху промислового підприємства. За даними слідства, ворога цікавили схеми, креслення та інструкції з виробництва парових турбін, а також комплектуючих до них.

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