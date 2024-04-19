Їм загрожує довічне позбавлення волі.

Служба безпеки у взаємодії з урядом та керівництвом одного зі стратегічних заводів Харкова зірвала спробу росіян отримати новітні технологічні розробки України у галузі паливно-енергетичного комплексу.

Як повідомив прес-центр СБУ, в результаті спецоперації на Харківщині нейтралізовано ворожу агентурну групу, яка намагалась передати в Росію таємну документацію із місцевого стратегічного заводу.

Зазначається, що серед затриманих – очільник конструкторського бюро та заступник керівника цеху промислового підприємства.

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За даними слідства, ворога цікавили схеми, креслення та інструкції з виробництва парових турбін, а також комплектуючих до них.

"Такі турбіни не виготовляються в РФ, а до початку російської агресії проти України вони безперебійно закуповувалися на Харківському підприємстві. Наявні в Росії агрегати майже вичерпали свій ресурс і гостро потребують заміни чи капітального ремонту. Тож науково-технічні досягнення нашої держави потрібні були агресору для забезпечення безперервної роботи парових установок на об’єктах "Росатома". Також – для модернізації російських ТЕС та ГЕС, щоб продовжити безперебійне постачання електрики, у тому числі на заводи військово-промислового комплексу РФ", - йдеться у повідомленні.

Як встановило розслідування, керівником агентурної групи російської розвідки був мешканець Харкова, колишній бізнес-партнер місцевого заводу.

В спецслужбі поінформували, що за вказівкою окупантів їхні поплічники мали викрасти "потрібні" документи, відцифрувати їх та в електронному вигляді передати до РФ.

Крім того в організатора агентурної групи виявлено понад 5 млн у гривневому еквіваленті, які він імовірно отримав за співпрацю з агресором.

Наразі слідчі Служби безпеки повідомили фігурантам про підозру за ч. 2 ст. 28 та ч. 2 ст. 111 Кримінального кодексу. Їм загрожує довічне позбавлення волі.

Зрадники України

СБУ затримала ворожого інформатора, який "світив" українську ППО в Черкасах та Одесі. Зловмисник надсилав через месенджер Telegram відомості та фото про рух військової техніки. За даними слідства, інформатором виявився 47-річний житель Черкас, який є ідеологічним прихильником рашизму. Після повномасштабного вторгнення РФ в Україну чоловік сподівався, що його "роботу" помітять загарбники. Саме тому він почав збирати інформацію про місця дислокації Сил оборони. Зібрані дані зловмисник поширював у відкритому доступі.

Крім того, Служба безпеки запобігла новим спробам агресора розхитати суспільно-політичну обстановку у прифронтових районах на півдні України. Поблизу Одеси затримано колаборантку, яка поширювала фейки про Сили оборони та вихваляла Путіна у соцмережах. Зловмисниця переховувалась біля обласного центру як переселенка з Миколаївщини.

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