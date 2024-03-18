При цьому зауважується, що військовослужбовці, які здійснювали затримання мають бойовий досвід та численні поранення, переведені в ТЦК та СП за станом здоров'я.

У Територіальному центрі комплектування та соціальної підтримки прокоментували затримання місцевого волонтера Кирила Тарана та розказали, що передувало цьому резонансоному інциденту.

"Відповідно до Наказу начальника Львівської обласної військової адміністрації №1 від 17 листопада 2023 року "Про перевірку документів" цивільна особа не виконала законних вимог військовослужбовців та не пред'явила військово-облікових документів представникам ТЦК та СП. Даний громадянин почав втікати від військовослужбовців, під час втечі впав. З представниками ТЦК зухвало себе поводив, ненормативною лайкою ображав військових, провокував на конфлікт", - йдеться у повідомленні Львівського обласного ТЦК та СП на сторінці Facebook.

Повідомляється, що як з'ясувалося пізніше, даний громадянин не уточнював свої військово-облікові дані. Під час зміни місця проживання у 7 денний термін не став на облік у ТЦК та СП за новим місцем проживання.

Відео дня

"Водночас відмовився від проходження ВЛК та погрожував військовослужбовцям. Усі військовослужбовці, які здійснювали заходи оповіщення та зображені на відео мають бойовий досвід, численні поранення та державні нагороди. Усі вони були переведені в ТЦК та СП за станом здоров'я. Ми поважаємо та дякуємо кожному українцю, які підтримують ЗСУ та наближають нашу спільну перемогу. Водночас, це не дає права принижувати честь та гідність бійців, що втратили своє здоров'я на захисті України", - наголошують у ТЦК.

У територіальному центрі комплектування закликали громадськість припинити маніпуляції щодо цього випадку і не накладати тінь на співробітників ТЦК, які після отриманих поранень на фронті гідно виконують поставлені завдання.

Зазначається, що за даним фактом проводиться перевірка та будуть прийняті усі необхідні заходи. Також за результатом буде проінформована громадськість.

При цьому звертається увага, що усі громадяни, які є військовозобов’язаними мають оновити свої дані і при наявності причин на отримання відстрочки надати відповідні документи до свого ТЦК та СП.

Затримання волонтера працівниками ТЦК у Львові

Напередодні дружина затриманого Кирила Тарана Віолетта у соцмережі поширила відео, на якому чоловіка силою посадили в автівку. У коментарі до відео вона написала: "Викрадення з застосуванням фізичного насильства мого чоловіка працівниками Шевченківського ТЦК та СП, які починають діалог нецензурною лайкою, насильне утримання його в Шевченківському ТЦК та СП. Побиття, тиск, погрози, нанесено матеріальні збитки (порвано куртку, штани, розбито окуляри та телефон)".

Віолетта каже, що її чоловікові не вручали повістки на місці затримання. Чоловік відмовився проходити ВЛК, бо не мав при собі медичних документів, які б хотів надати комісії.

УНІАН звернувся за коментарем з цього приводу до керівника Львівського обласного ТЦК та СП Артура Ніязова. Він зазначив, що розпочато службову перевірку.

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