Дитина вже знаходиться в термінальному стані.

Шестирічний хлопчик, який отримав важкі травми, перебуває у лікарні Черкас у стані термінальної коми. Лікарі оцінюють його стан як стабільно важкий.

Про це розповіла лікар-анестезіолог обласної дитячої лікарні Світлана Федченко в коментарі Суспільне.

За її словами, діяльність мозку дитини дуже низька, а дихання підтримує спеціальний апарат. При цьому вона вказала, що дитина поступила в комі третього ступеня.

"Дитина підключена до апаратів, кровообіг підтримують медикаментами, організм не в змозі підтримати тиск", – зазначила медик.

Читайте такожВ Одесі на трирічну дитину в дитячій кімнаті ресторану впали скляні двері (відео)Лікарі вказали, що найважчою травмою є черепно-мозкова. Крім того, у хлопчика внутрішні та поверхневі гематоми, подряпини, запалення біля вух та статевих органів.

Крім того, директор обласного центру екстреної медичної допомоги та медицини катастроф Ігор Фесун вказав, що відсутність частини органів у потерпілого – це травми незрозуміло, коли отримані.

Хлопчика в лікарню супроводжувала бабуся з онукою. За їхніми словами, його батьки нібито перебувають на операції в Києві. Дитину відвідує бабуся, але ввечері після 17:00.

До понівеченого малюка ще приходять представники батьківського комітету класу. Класна керівниця Юлія Головкіна запевнила, що батьки щодня цікавилися дитиною та запитували про оцінки.

"Хлопчик життєрадісний, світлий, завжди усміхнений, ладнає з однолітками. Читає краще за всіх в класі, добре вирішує завдання. Творча, товариська дитина", – підсумувала вчитель.

Як раніше повідомляв УНІАН, у Нікополі батьки насильно змушували 15-річну дівчинку вживати небезпечні наркотики.

Автор: Анастасія Горбачова