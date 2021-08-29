До знущань над дитиною може бути причетна його нерідна бабуся.

До катувань шестирічного хлопчика в Черкасах може бути причетна його нерідна бабуся. Попри те, що вона каже іншу версію - нібито хлопчик впав з купи цегли, віри цим словам немає.

Про це пише "Обозреватель" із посиланням на слова поліцейського, знайомого зі справою.

Видання також розповідає несподівані подробиці про цю жінку. За даними ЗМІ, її звуть Вікторія Лясова, вона була фігуранткою кримінальних справ, проте відповідальності чомусь уникла. Упродовж 2013-15 років жінка з чоловіком проходила в них, які відкривали через напади собак на людей з нелегального розплідника Лясових. Жертвою одного з інцидентів в 2015 році стала мати маленької дитини в парку - жінку врятував охоронець, згодом їй зробили операцію. За два роки собаки покусали сусіда Лясових, за що вони отримали штраф від суду й ухвалу про конфіскацію тварин. Рішення довго не могли виконати.

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Як пише ЗМІ, Лясову кілька разів офіційно розшукували, у тому числі за легкі тілесні ушкодження. В одному з рішень судів у 2020 році також надавався дозвіл на її затримання за грабіж, поєднаний з насильством.

"Дозволити Черкаському відділу поліції ГУ Національної поліції в Черкаській області затримати обвинувачену ОСОБА_2 з метою її приводу для участі в розгляді кримінального провадження. Контроль за виконанням цієї постанови покласти на Черкаську місцеву прокуратуру", – йдеться в тексті рішення.

Як йдеться в матеріалі, тоді правоохоронці жінку "не знайшли", попри те, що вона проживала у себе вдома. На повідомлення від сусідів реакції поліції не було, пишуть журналісти.

24 серпня цього року в лікарні опинився шестирічний Андрій, нерідний онук Лясової. Його прийомні батьки лікуються у Києві, тому залишили хлопчика Лясовим. Вже після цього стало відомо про ймовірні катування дитини.

Як повідомляв УНІАН, шестирічний хлопчик, який отримав важкі травми, перебуває у лікарні Черкас у стані термінальної коми. Лікарі оцінюють його стан як стабільно важкий.

Автор: Юрій Годован