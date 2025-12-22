Рятувальники евакуювали постраждалих з пошкоджених локомотивів та передали їх медикам.

Внаслідок атаки російських безпілотників на об’єкти енергетичної та транспортної інфраструктури Житомирської області постраждали четверо працівників "Укрзалізниці". Про це повідомляє ДСНС.

Зазначається, що рятувальники евакуювали постраждалих з пошкоджених локомотивів та передали їх медикам "швидкої".

Окрім того, сапери ДСНС обстежили території на наявність вибухонебезпечних предметів.

"Усі займання ліквідовані, тривають відновлювальні роботи", - йдеться у повідомленні.

У ДСНС додали, що на місці працюють надзвичайники, представники всіх екстрених служб, "Укрзалізниці" та волонтери Українського Червоного Хреста.

Аварія на залізниці поблизу Коростеня

Вранці 22 грудня в "Укрзалізниці" повідомили, що неподалік Коростеня на Житомирщині стався схід з колій вантажного поїзда, внаслідок цього низка рейсів затримуються на кілька годин.

Крім того, локомотивна бригада пасажирського поїзда 45/46 Харків-Ужгород, що прямував по суміжній колії, була вимушена екстрено зупинити поїзд – зійшов з рейок локомотив. Серед пасажирів потяга обійшлося без травмованих. Лише одна пасажирка має поріз склом, їй надано допомогу на місці.

Водночас травми отримали машиніст і помічник вантажного поїзда, їх госпіталізували.

Згодом в УЗ додали, що, за попередньою інформацією, вантажний потяг було уражено внаслідок детонації, ймовірно, БПЛА типу Shahed. Наразі тривають слідчі дії, більше деталей зможуть надати правоохоронці та працівники спеціальних служб.

