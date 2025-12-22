Внаслідок атаки російських безпілотників на об’єкти енергетичної та транспортної інфраструктури Житомирської області постраждали четверо працівників "Укрзалізниці". Про це повідомляє ДСНС.
Зазначається, що рятувальники евакуювали постраждалих з пошкоджених локомотивів та передали їх медикам "швидкої".
Окрім того, сапери ДСНС обстежили території на наявність вибухонебезпечних предметів.
"Усі займання ліквідовані, тривають відновлювальні роботи", - йдеться у повідомленні.
У ДСНС додали, що на місці працюють надзвичайники, представники всіх екстрених служб, "Укрзалізниці" та волонтери Українського Червоного Хреста.
Аварія на залізниці поблизу Коростеня
Вранці 22 грудня в "Укрзалізниці" повідомили, що неподалік Коростеня на Житомирщині стався схід з колій вантажного поїзда, внаслідок цього низка рейсів затримуються на кілька годин.
Крім того, локомотивна бригада пасажирського поїзда 45/46 Харків-Ужгород, що прямував по суміжній колії, була вимушена екстрено зупинити поїзд – зійшов з рейок локомотив. Серед пасажирів потяга обійшлося без травмованих. Лише одна пасажирка має поріз склом, їй надано допомогу на місці.
Водночас травми отримали машиніст і помічник вантажного поїзда, їх госпіталізували.
Згодом в УЗ додали, що, за попередньою інформацією, вантажний потяг було уражено внаслідок детонації, ймовірно, БПЛА типу Shahed. Наразі тривають слідчі дії, більше деталей зможуть надати правоохоронці та працівники спеціальних служб.