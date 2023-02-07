Зловмисника вже затримали, зазначили в Офісі генпрокурора.

Затримано мешканця Донеччини, який кинув гранату біля магазину, в результаті одна людина загинула, ще п’ятьох поранено.

Про це повідомила прес-служба Офісу генерального прокурора України. Згідно з повідомленням, 6 лютого зранку в місті Красногорівка біля магазину стався конфлікт між вуличним продавцем молочної продукції та місцевим мешканцем.

"Чоловік звинуватив потерпілого в неякісному товарі та, не обмежившись словесними образами, кинув у його бік бойову гранату", - йдеться у повідомленні.

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Внаслідок вибуху загинув випадковий перехожий, продавець і ще четверо людей - одна жінка та троє чоловіків, які перебували поруч, дістали поранення різного ступеню тяжкості.

Винуватця трагедії затримали, вирішується питання щодо повідомлення йому про підозру та обрання запобіжного заходу.

Проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні за фактом умисного вбивства з хуліганських мотивів, вчинене способом, небезпечним для життя багатьох, закінченого замаху на умисне вбивство двох та більше осіб, а також незаконного поводження з бойовими припасами (п. п. 5, 7 ч. 2 ст. 115, ч. 2 ст. 15, п. п. 1, 5, 7 ч. 2 ст. 115, ч. 1 ст. 263 КК України).

Кримінальні новини - сьогодні це варто знати

Як повідомляв УНІАН 23 січня в Хмельницькому в квартирі однієї з багатоповерхівок вибухнула граната, двоє людей загинули.

У приміщенні правоохоронці виявили тіло чоловіка та жінку у вкрай важкому стані. Вона померла під час надання медичної допомоги.

В поліції розповіли, що загиблими виявились 24-річний уродженець Шепетівського району та 51-річна місцева жителька. Вони разом працювали на одному з підприємств Хмельницького. Зазначалося, що під час огляду квартири поліцейські вибухотехніки виявили осколки гранати, ймовірно РГД-5.

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