В машині в той момент перебували батько і матір дитини.

На вулиці Зеленій у Львові сталась трагічна дорожня аварія. Через погано закріплену кришку каналізаційного люка загинула дитина.

Читайте такожУ Вінниці у тролейбуса розірвало колесо, постраждали три особи

Як повідомляє «Варта1», пригода сталась увечері 21 березня, близько 21 години.

Автомобіль ДСНС рухався у напрямку до вулиці Сихівської. Під час руху він наїхав заднім лівим колесом на каналізаційний люк, кришка якого, судячи з усього, була погано закріплена.

Від наїзду кришка люка вилетіла в напрямку зустрічної смуги, де в той момент рухався автомобіль Acura. Кришка влетіла в лобове скло машини і потрапила в дитину, яка сиділа на передньому сидінні.

Як повідомляє «Zaxid.net», загиблий – 10 річний хлопчик. Як з’ясували журналісти, в авто їхало подружжя з 10-річним сином, за кермом був батько, а матір сиділа позаду.

Вас також можуть зацікавити новини

Читайте останні новини України та світу на каналі УНІАН в Telegram

Автор: Дмитро Захаров