До електропідстанції підключилися в обхід лічильника, тому сплачували символічно мінімальні суми.

Служба безпеки України викрила підпільну криптоферму у Київській області.

Як повідомляє прес-центр СБ України, зловмисники здійснювали незаконний відбір електроенергії і, за попередніми оцінками, завдали цим понад 3,5 млн грн збитків.

Встановлено, що протиправну діяльність організували троє мешканців Київщини. Для майнінгу криптовалют зловмисники орендували ангарне приміщення у Бучанському районі, де і розмістили спеціальне обладнання.

До електропідстанції підключилися в обхід лічильника, тому сплачували символічно мінімальні суми.

Читайте такожУ Кривому Розі обвал на шахті поховав гірникаУ ході обшуку, проведеного за адресою здійснення протиправної діяльності, правоохоронці вилучили спеціалізоване обладнання на загальну суму понад 6 мільйонів гривень.

Наразі у межах кримінального провадження, розпочатого за ч. 3 ст. 190 (шахрайство) Кримінального кодексу України, тривають слідчі дії для встановлення та притягнення до відповідальності всіх причетних до оборудки осіб.

СБУ ініціювала проведення комп’ютерно-технічної та економічної експертиз для визначення точного розміру завданих державі збитків.

Раніше повідомлялося, що жителі американського міста Маямі отримуватимуть гарантований дохід в криптовалюті.

Вас також можуть зацікавити новини

Автор: Лариса Бекета