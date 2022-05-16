Чоловік передавав місця дислокації українських захисників та повідомив ворогу про ракетний удар.

Мешканець Слов'янська допомагав окупантам через Telegram. Він передавав місця дислокації українських захисників. Тепер йому загрожує тюрма - від 15 років до довічного ув'язнення.

Про це повідомляється на сторінці Офісу Генерального прокурора у Telegram.

"За даними слідства, у травні 2022 року громадянин добровільно погодився допомагати окупантам. Використовуючи месенджер "Telegram", він передавав представнику силового відомства РФ інформацію щодо розташування та переміщення особового складу і техніки Збройних Сил України на території м. Слов’янськ Донецької області", - йдеться у повідомленні.

Чоловік, за інформацію правоохоронців, знімав фото і відео з місцем дислокації особового складу Національної гвардії України. Окрім цього, він встановив географічні місця перебування військових на карті та передав усю цю інформацію окупантам. Також мешканець Слов'янська повідомив рашистам про влучання ракети у будівлю цивільної інфраструктури міста.

"За процесуального керівництва Донецької обласної прокуратури викрито і повідомлено про підозру мешканцю м. Слов’янська у державній зраді, вчиненій в умовах воєнного стану (ч. 2 ст. 111 КК України). Також стосовно нього застосовано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою без можливості внесення застави у порядку ст. 615 КПК України", - додали в Офісі Генпрокурора.

Тепер чоловіку, який добровільно допомагав окупантам, загрожує від 15 років до довічного ув'язнення.

Раніше УНІАН вже повідомляв, що спецслужби РФ вербували українських школярів, у Луцьку вже зафіксували три таких випадки.

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