Загиблому 56, він батько трьох дорослих дітей.

На Герцаївщині місцевий житель під час полювання смертельно травмував односельчанина.

Читайте такожВ Одеській області затримали двох юнаків за підозрою у вбивстві жінки-таксистаПро це повідомляють у відділі комунікації поліції Чернівецької області.

На спецлінію «102» звернувся 62-річний житель села Лунка та повідомив, що під час полювання в лісі вистрілив із зареєстрованої мисливської рушниці в косулю.

Коли чоловік підійшов ближче, побачив тіло жителя району без ознак життя.

Поліцейські встановили особу загиблого – 56-річного жителя села Великосілля й направили тіло на судово-медичну експертизу для з’ясування причини смерті.

З місця кримінального правопорушення вилучили мисливську рушницю, гільзу калібру 16 міліметрів та інші речові докази. 62-річного порушника затримали. Наразі слідчі Герцаївського відділення поліції вирішують питання повідомлення затриманому про підозру у скоєнні кримінального правопорушення, передбаченого частиною 1 статті 119 (Вбивство через необережність) Кримінального кодексу України, та обрання йому запобіжного заходу.

Триває досудове розслідування. За скоєне правопорушнику загрожує до 5 років позбавлення волі.

Як повідомляється у сюжеті ТСН, мисливець розповідає, що пішов на полювання і почув за деревами шурхіт. Вирішив, що це дичина і вистрелив. А коли підійшов ближче, упізнав односельця, який був уже без ознак життя.

Загиблому 56, він батько трьох дорослих дітей. У свій день народження в лісосмузі саме рубав ялинку до свят.

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Автор: Людмила Жерновська