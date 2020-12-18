На Герцаївщині місцевий житель під час полювання смертельно травмував односельчанина.
Читайте такожВ Одеській області затримали двох юнаків за підозрою у вбивстві жінки-таксистаПро це повідомляють у відділі комунікації поліції Чернівецької області.
На спецлінію «102» звернувся 62-річний житель села Лунка та повідомив, що під час полювання в лісі вистрілив із зареєстрованої мисливської рушниці в косулю.
Коли чоловік підійшов ближче, побачив тіло жителя району без ознак життя.
Поліцейські встановили особу загиблого – 56-річного жителя села Великосілля й направили тіло на судово-медичну експертизу для з’ясування причини смерті.
З місця кримінального правопорушення вилучили мисливську рушницю, гільзу калібру 16 міліметрів та інші речові докази. 62-річного порушника затримали. Наразі слідчі Герцаївського відділення поліції вирішують питання повідомлення затриманому про підозру у скоєнні кримінального правопорушення, передбаченого частиною 1 статті 119 (Вбивство через необережність) Кримінального кодексу України, та обрання йому запобіжного заходу.
Триває досудове розслідування. За скоєне правопорушнику загрожує до 5 років позбавлення волі.
Як повідомляється у сюжеті ТСН, мисливець розповідає, що пішов на полювання і почув за деревами шурхіт. Вирішив, що це дичина і вистрелив. А коли підійшов ближче, упізнав односельця, який був уже без ознак життя.
Загиблому 56, він батько трьох дорослих дітей. У свій день народження в лісосмузі саме рубав ялинку до свят.
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