На Чернігівщині чоловіка засудили до чотирьох років ув'язнення за привласнення благодійної допомоги, що мала бути спрямована на допомогу постраждалим від російської агресії. Як повідомили в Чернігівській обласній прокуратурі, відповідне рішення ухвалив Деснянський районний суд Чернігова.
За даними слідства, житель області змовився з підприємцем у березні цього року. Вони розробили злочинний план та організували укладення фіктивних договорів про поставку деревини для людей, які опинились у складних життєвих обставинах. Гроші на придбання дров надала партнерська благодійна організація з-за кордону.
На виконання вказаних договорів, на банківський рахунок ФОП надійшли благодійні гроші в сумі майже 1 млн 800 тис. грн. Організатори злочинної схеми перевели їх в готівку та частину грошей привласнили.
Суд визнав винним чоловіка, який незаконно використовував з метою отримання прибутку благодійні пожертви під час воєнного стану за ч.3 ст. 201-2 Кримінального кодексу України.
Його засудили до 4 років позбавлення волі з позбавленням права займатися діяльністю, пов’заною з обігом, використанням та розпорядженням гуманітарною допомогою строком на 2 роки та з конфіскацією майна.
Деталі історії з привласненням благодійних грошей
За інформацією журналістів, у цій справі фігурує голова місцевої дистрибуції гуманітарної організації ReliefAid Віктор Міщенко.
Організація ReliefAid з Нової Зеландії надала грант фонду "Зелений Чорнобиль" для допомоги українцям, постраждалим від російської агресії. Натомість у Чернігові представники ГО використали тільки частину коштів на допомогу, решту коштів перевели в готівку та привласнили.