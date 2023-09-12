Покарання передбачає конфіскацію майна.

На Чернігівщині чоловіка засудили до чотирьох років ув'язнення за привласнення благодійної допомоги, що мала бути спрямована на допомогу постраждалим від російської агресії. Як повідомили в Чернігівській обласній прокуратурі, відповідне рішення ухвалив Деснянський районний суд Чернігова.

За даними слідства, житель області змовився з підприємцем у березні цього року. Вони розробили злочинний план та організували укладення фіктивних договорів про поставку деревини для людей, які опинились у складних життєвих обставинах. Гроші на придбання дров надала партнерська благодійна організація з-за кордону.

На виконання вказаних договорів, на банківський рахунок ФОП надійшли благодійні гроші в сумі майже 1 млн 800 тис. грн. Організатори злочинної схеми перевели їх в готівку та частину грошей привласнили.

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Суд визнав винним чоловіка, який незаконно використовував з метою отримання прибутку благодійні пожертви під час воєнного стану за ч.3 ст. 201-2 Кримінального кодексу України.

Його засудили до 4 років позбавлення волі з позбавленням права займатися діяльністю, пов’заною з обігом, використанням та розпорядженням гуманітарною допомогою строком на 2 роки та з конфіскацією майна.

Деталі історії з привласненням благодійних грошей

За інформацією журналістів, у цій справі фігурує голова місцевої дистрибуції гуманітарної організації ReliefAid Віктор Міщенко.

Організація ReliefAid з Нової Зеландії надала грант фонду "Зелений Чорнобиль" для допомоги українцям, постраждалим від російської агресії. Натомість у Чернігові представники ГО використали тільки частину коштів на допомогу, решту коштів перевели в готівку та привласнили.

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