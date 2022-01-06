Пожежа сталася в приватному будинку в селі Богданівка Павлоградського району.

Під час ліквідації пожежі у Дніпропетровській області вогнеборці виявили тіло чоловіка.

Про це повідомляє Головне управління Державної служби України з надзвичайних ситуацій у Дніпропетровській області.

"5 січня о 16:32 до Служби порятунку "101" надійшло повідомлення про пожежу в приватному будинку на вулиці Річна, село Богданівка Павлоградського району. За викликом направлено чергові відділення 50 державної пожежно-рятувальної частини Головного управління ДСНС України у Дніпропетровській області та місцевої пожежної команди", - йдеться у повідомленні.

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Зазначається, що по прибуттю до місця події вогнеборці приступили до гасіння пожежі, що виникла в одноповерховому житловому будинку.

Вогнем пошкоджено домашнє майно на кухні. Площа пожежі становить 2 кв. м.

Під час ліквідації пожежі бійці ДСНС виявили тіло власника будинку.

О 17:03 загорання локалізовано та о 17:06 – ліквідовано.

До гасіння пожежі залучено 6 чоловік особового складу та 2 одиниці пожежно-рятувальної техніки Головного управління ДСНС України у Дніпропетровській області.

Як повідомляв УНІАН, в Одеській області в дачному будинку виявлені мертвими п'ятеро осіб, у тому числі троє малолітніх дітей.

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