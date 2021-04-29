На Донеччині судитимуть жителя Маріуполя, який підозрюється у зґвалтуванні 14-річного підлітка.
Читайте такожЗарізав маленького брата, поки той спав: нові подробиці розправи підлітка над власною родиною в КиєвіПро це повідомляє прес-служба Донецької обласної прокуратури.
Досудовим розслідуванням встановлено, що 30 січня близько 22:00 неповнолітній йшов додому та зустрів 23-річного знайомого, раніше судимого за спричинення легких тілесних ушкоджень, напад на поліцейського та побої.
«Чоловік, перебуваючи у стані алкогольного сп’яніння, силою і погрозами затяг хлопця до свого дому, після чого зґвалтував», - йдеться у повідомленні.
Упродовж доби зловмисника було затримано правоохоронцями.
Обвинувальний акт стосовно підозрюваного у зґвалтуванні (ч. 3 ст. 152 КК України) скеровано до суду. Санкція статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк від семи до дванадцяти років.
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