Поряд з водієм сидів секретар Пустомитівської міськради Андрій Жидачек. Також, за даними ЗМІ, в автомобілі сидів депутат Микола Пущак.

У ніч на п’ятницю, 20 листопада, двоє новообраних місцевих депутатів від «Європейської солідарності» Микола Пущак та Андрій Жидачек на елітному позашляховику Mercedes G500 намагалися заїхати по сходах у під’їзд багатоповерхівки на околиці Пустомитів

Про це повідомляє видання Zaxid.net, якому вдалося отримати записи з камер відеоспостереження, що встановлені в цьому будинку.

Інцидент стався близько 00:10 біля будинку №2 на вулиці Радоцинській у Пустомитах. На записі видно, що у двір багатоповерхівки заїжджає авто і зупиняється перед входом до під'їзду. Через деякий час автомобіль рушає з місця і починає їхати до дверей під'їзду по сходах. З другої спроби машині вдалося піднятися на ґанок будинку, після чого депутати заднім ходом спустилися назад.

За кілька хвилин з авто вийшли Андрій Жидачек та ще двоє чоловіків. Один з них зняв з машини реєстраційні номери. Далі вони спілкувалися біля автомобіля, після чого двоє чоловіків поїхали, а Андрій Жидачек зайшов у будинок. Судячи з усього, зазначають у виданні, компанія була у нетверезому стані.

За інформацією Zaxid.net, Жидачек винаймає квартиру у цій багатоповерхівці. Також один з мешканців будинку розповів виданню, що окрім Жидачека в автомобілі був його однопартієць, депутат місцевої ради Солонківської ОТГ Микола Пущак. І Жидачек вже вибачився перед мешканцями. Він пообіцяв відновити знищені сходи, а також придбати п'ять вогнегасників або камери спостереження як моральну компенсацію за збитки. Відтак мешканці до поліції заяв не писали.

Сам Микола Пущак заперечив свою причетність до нічного інциденту в Пустомитах.

«Я не розумію, про що йдеться», – прокоментував він.

Але журналістам вдалося з'ясувати, що Mercedes G 500 з державною реєстрацією ВС0900ВС зареєстрований на Пущак Любов Михайлівну 1958 року народження, родичку депутата.

36-річний Микола Пущак раніше був головою Жирівської сільради, що входить до складу Солонківської ОТГ. На місцевих виборах у 2020 році він планував балотуватися від «ЄС» на посаду голови Солонківської ОТГ, але потім передумав і став депутатом ради Солонківської ОТГ.

33-річний Андрій Жидачек пройшов у Пустомитівську міську раду від партії «Європейська солідарність».

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Автор: Денис Прядко