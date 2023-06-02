37-річна жінка загинула на місці, за життя дітей борються медики.

На Харківщині на вибуховому пристрої підірвався автомобіль, в якому їхала сім'я з трьома дітьми.

Як повідомив у Telegram голова Харківської обласної військової адміністрації Олег Синєгубов, це сталося сьогодні близько 12:00 поблизу сіл Морозова Долина та Леміщине Богодухівського району.

"Жінка 37-ми років загинула на місці. Тяжких поранень зазнали дві дівчинки 12-ти та 15-ти років та 12-річний хлопчик. Усі постраждалі госпіталізовані, наразі медики борються за їхні життя", - повідомив голова ОВА.

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Він підкреслив, що мінна небезпека на Харківщині залишається дуже високою і закликав людей бути максимально обережними, не відвідувати ліси, поля, лісосмуги, узбіччя доріг, береги водойм тощо. Синєгубов нагадав, що пересуватися безпечно виключно дорогами з твердим покриттям.

Ситуація із замінуванням території України через війну

За даними аналітиків центру GLOBSEC, через дії російських окупантів Україна наразі є найбільш замінованою територією світу. Близько 30% (приблизно 174 тисячі кв. км) територій держави усіяні мінами та боєприпасами, що не розірвалися. За цими показниками Україна обігнала таких лідерів "рейтингу" як Афганістан й Сирія.

Президент Володимир Зеленський заявив, що станом на 8 травня цього року понад 170 тисяч кв. км території України забруднені мінами та боєприпасами, які не розірвалися. Україна активно працює з партнерами заради збільшення можливостей для розмінування.

Днями в МВС повідомили, що в розмінуванні територій України допоможуть безпілотники, що виявлятимуть ворожі міни. Наразі в Україні працюють над створенням професійних підрозділів з розмінування в областях, де велися та ведуться бойові дії.

У Міноборони України підкреслили, що відновлення деокупованих територій, відбудова житла, транспортної і критичної інфраструктури можливі лише за умови проведення гуманітарного розмінування.

З початку російського вторгнення станом на квітень 2023 року від вибухів російських мін загинули 124 українці, серед загиблих – шестеро дітей.

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