Жінка розповідала ввечері сусідам, що збиралась вранці йти на ринок, але з дому так і не вийшла.

У Кам’янці-Подільському поліцейські врятували життя 69-річній жінці, в якої раптово погіршився стан здоров'я.

Про це повідомляє Кам’янець-Подільське районне управління поліції.

У четвер, 21 жовтня, о 12:53 на лінію "102" надійшло повідомлення від схвильованих родичів про те, що мешканка смт Нова Ушиця не виходить на зв'язок.

Жінка розповідала ввечері сусідам, що збиралась вранці йти на ринок, але з дому так і не вийшла. Підозру про те, що сталось щось погане, в сусідів викликало ввімкнене з вечора світло та те, що будинок був замкнений зсередини на ключ. Сусіди зателефонували родичам, а родичі викликали на допомогу поліцейських.

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Прибувши до будинку, поліцейські виявили непритомну жінку з ознаками переохолодження. Вони негайно викликали швидку допомогу та допомогли медикам її транспортувати.

Наразі жінку госпіталізували до лікарні, де їй надано необхідну допомогу.

Нагадаємо, у жовтні ЗМІ повідомили, що в Польщі загадково померла 51-річна громадянка України. Журналісти дізналися, що жінка знепритомніла в хостелі, і їй викликали швидку.

У Міністерстві закордонних справ України підтвердили її смерть. У зв'язку з цим Генеральне консульство України в Кракові вже вийшло на зв’язок із польськими слідчими органами для встановлення причини та обставин смерті. За інформацією МЗС, Українка перебувала на території Польщі на законних підставах.

Автор: Денис Прядко