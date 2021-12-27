Загальна площа пожежі склала 1000 м.кв.

У селі Мартусівка, що на Київщині, рятувальникам вдалося загасити пожежу, що виникла у будівлях пилорами та складу.

Загальна площа пожежі склала 1000 м.кв. Про це повідомляють у прес-службі ДСНС.

"26 грудня о 13:26 до оперативно-диспетчесрької служби Бориспільського району надійшло повідомлення про те що, в поруч розташованих будівлях пилорами та складу виникла пожежа на загальній площі 1000 м.кв. у с. Мартусівка", - йдеться у повідомленні.

Читайте такожПідпал авто журналіста на Закарпатті: затримано підозрюваного, названо мотив злочину (фото)На місці події рятувальники встановили, що пожежа виникла орієнтовно у місці складання готової продукції (деревини).

"На місці виклику залучено 40 чоловік особового складу та 10 одиниць техніки. Жертв та постраждалих немає", - повідомили у ДСНС.

Пожежу локалізували о 16:10, о 19:52 - ліквідували.

Нагадаємо, раніше у Києві оперативники затримали чоловіка, який хотів підпалити іномарку співмешканця колишньої дружини.

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