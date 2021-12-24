На щастя, чоловіку не вдалося реалізувати свій план.

У Києві оперативники затримали чоловіка, який хотів підпалити іномарку співмешканця колишньої дружини.

Про це повідомив відділ комунікації поліції Києва.

"До поліції на спецлінію 102 надійшло повідомлення від місцевого мешканця про те, що декілька хвилин тому невідомий намагався підпалити його авто, яке знаходилось у дворі приватного будинку на вулиці Ентузіастів. За вказаною адресою негайно прибула слідчо-оперативна група", - йдеться у повідомленні.

Читайте такожНа Дніпропетровщині чоловік через ревнощі спалив автівку колишньої (відео)За словами власника автівки, він побачив незнайомця, який втікав з подвір’я. Заявник підійшов до автівки й побачив букет квітів на капоті, а під автомобілем - каністру, яка диміла.

На щастя, чоловік оперативно зреагував, відігнавши іномарку на безпечну відстань та загасивши полум’я. Саме тому транспортний засіб механічних ушкоджень не отримав.

Правоохоронці провели ряд оперативно-розшукових заходів і вже за годину затримали порушника.

З’ясувалося, що до спроби підпалу причетний колишній чоловік співмешканки заявника. Через ревнощі він хотів спалити іномарку. Слідчо-оперативна група вилучила на місці залишки пластикової каністри та запальничку. 31-річного правопорушника затримано у порядку статті 208 Кримінального процесуального кодексу України.

Слідчі розпочали кримінальне провадження за ч. 3 ст. 15, ч. 2 ст. 194 Кримінального кодексу України – замах на умисне знищення або пошкодження майна вчинене шляхом підпалу. Відтепер ревнивцю йому загрожує до десяти років в’язниці.

Фігуранту повідомлено про підозру та обрано запобіжний захід у вигляді нічного домашнього арешту. Досудове розслідування триває.

Як повідомляв УНІАН, раніше у Криму чоловік під час сварки підпалив себе в мікроавтобусі та загинув.

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