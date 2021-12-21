Батьки після цього почали забирати своїх малюків із закладу та вимагають позбавити його ліцензії.

На Київщині в одному з приватних дитсадків Ірпеня директорка та вихователька влаштували бійку прямо на очах у дітей.

Як ідеться в сюжеті "Вікна-новини" на YouTube, на кадрах видно, як жінки кричать одна на одну і застосовують силу. У якийсь момент між ними пробігає маленька дівчинка, але навіть це не зупиняє сварку "педагогів".

У розпал сварки директорка напала на підлеглу і облаяла її, а та вирішила відбиватися. На питання, чому все відбувалося при дітях, жінка відповіла, що вирішила не переходити в кімнату без камер відеоспостереження.

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Згодом вихователька розповіла, що скандал виник через те, що директорка відмовилася видавати їй зарплату – 17 000 гривень. До того ж потерпіла взагалі не була оформлена на роботі.

Зі свого боку директорка заявила, що нібито не била свою опонентку, а лише штовхала, бо та не давала їй повісити курточку. Втихомирювати жінок довелося кухарці, яка вибігла розбороняти їх просто у фартусі.

Після побаченого батьки почали масово забирати дітей із дошкільного закладу й вимагати повернення коштів – місячний абонемент у цей приватний садок коштує 6 000 гривень. Директорка вже поскаржилася на непоправні наслідки для свого бізнесу – нібито через скандал садочок збанкрутував і тепер виставлений на продаж всього за 5 000 доларів.

Однак батьки наполягають, аби його взагалі позбавили ліцензії. За їх словами, директорка приватного закладу дозволяє собі агресивну поведінку не лише щодо вихователів. Вона грубо та різко спілкується навіть зі своїми клієнтами і навіть погрожує їм судами за негативні коментарі в соцмережах.

Одна із мам навіть звернулася до психолога за висновком про те, що бійка між працівниками садка негативно позначилася на її доньці.

Нагадаємо, як писав УНІАН, психолог дала поради, як зрозуміти, що вашій дитині погано в дитсадку.

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