У Київській області сталася смертельна різанина через конфлікт жінки та її співмешканця: у розпалі сварки вона взялася за ніж та вдарила його у спину.
За данними поліції Київської області, чоловік не вижив. Подія сталася у Білоцерківському районі у селі Чупирі.
"Після того, як я його вдарила ножем у спину, він впав і ніж залишився у мене в руках", - пояснила правоохоронцям жінка.
Наразі слідчі інкримінують 50-річній затриманій підозру за нанесення тяжких тілесних ушкоджень згідно з ч. 2 ст. 121 ККУ. За рішенням суду, їй отримали запобіжний захід у вигляді тримання під вартою поки триває слідство.
Інциденти на Київщині - українців вразив випадок у Білій Церкві
Нагадаємо, що 20 червня суспільство вразив випадок із жорстоким згвалтуванням 40-річної жінки у Білій Церкві. Вона стала жертвою зловмисника, який хитрощами заманив свою жертву на роботу й гвалтував 2 доби, залякуючи вбити.
Як уточнив голова Нацполіції Київщини Андрій Нєбитов, під час скоєння сексуального злочину гвалтівник жорстоко бив жінку й порізав їй горло. Постраждалій дивом вдалося вирватися з рук маніяка після катувань.