Чоловік вижив після невдалої спроби суїциду. За його життя борються лікарі.

У російському Челябінську батько вбив 9-річну доньку і намагався накласти на себе руки - вистрибнув з вікна, але вижив. Нині за його життя борються лікарі.

За даними каналу Shot, трагедія сталася вранці суботи, 17 червня, у центральному районі міста. Батько напав на дівчинку з ножем, доки дружина була на роботі.

Що штовхнуло його на вбивство дитини, поки не зрозуміло. Чоловік викинув москітну сітку з вікна, а потім стрибнув сам. Непритомного росіянина знайшли сусіди і викликали швидку. Порушено кримінальну справу за статтею "Вбивство".

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Треш-новини у Росії не закінчуються ніколи. Раніше у Пермському краю РФ восьмикласник скоїв самогубство через нерозділене кохання до товариша. У передсмертній записці хлопчик написав, що "Олег його не любить".

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