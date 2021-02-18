На місці працюють правоохоронці / фото: kyiv.media
У Києві на трамвайній зупинці поблизу станції метро "Лук'янівська" сьогодні зранку виявили тіло чоловіка без ознак життя.
Про це пише сайт Київ.media.
Одна з імовірних причин смерті - переохолодження. На місці вже працюють криміналісти та слідчо-оперативна група поліції.
За даними "Обозревателя", померлим виявився 43-річний громадянин України.
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