Одна з причин смерті - переохолодження.

У Києві на трамвайній зупинці поблизу станції метро "Лук'янівська" сьогодні зранку виявили тіло чоловіка без ознак життя.

Про це пише сайт Київ.media.

Одна з імовірних причин смерті - переохолодження. На місці вже працюють криміналісти та слідчо-оперативна група поліції.

За даними "Обозревателя", померлим виявився 43-річний громадянин України.

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Автор: УНІАН