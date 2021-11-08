У Львівській області загинув маленький хлопчик, який був у згорілому саморобному наметі.

У Львівській області біля сміттєзвалища, де є поселення ромів, сталася пожежа у наметі, зробленому з дощок та поліетилену, в результаті якої живцем згорів однорічний хлопчик Сергійко.

Намет загорівся від саморобної буржуйки у той час, як мати хлопчика ходила за водою, йдеться у сюжеті ТСН.

За словами жительки поселення Людмили Каналош, трагедія трапилася за 10 хвилин. Жінка повідомила, що у той час був сильний вітер.

Читайте такожНа Харківщині у технічній водоймі загинула дитина"…Від барака, де згоріла дитина, не залишилося і сліду – лише розкиданий посуд… На місці загибелі хлопчика поставили дерев’яний хрест і свічку", – дізналися журналісти.

У міськраді запевнили, що не мали інформації про проживання дітей біля звалища. У відомстві додали, що після трагедії на ромів чекає перевірка.

В Україні передбачена кримінальна відповідальність за злісне невиконання обов'язків по догляду за дитиною або за особою, щодо якої встановлена опіка чи піклування – це ст. 166 Кримінального кодексу. Максимальне покарання за таке правопорушення – п'ять років позбавлення волі.

Нагадаємо, на початку жовтня в Одеській області трагічно загинув 9-річний хлопчик. Дитина була у причепі трактора, а потім трапилася аварія, і транспортний засіб перевернувся.

В результаті ДТП хлопчик отримав травми й помер у машині швидкої допомоги. Водій трактора втік, але пізніше його затримали.

Автор: Екатерина Присяжнюк