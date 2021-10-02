Водій втік з місця ДТП.

В Одеській області перекинувся трактор з причепом, загинув 9-річний хлопчик, який катався в ньому.

Як повідомили в Головному управлінні Національної поліції в Одеській області, сьогодні в селі Петрове Одеського району перекинувся трактор з причепом, в якому перебували п'ятеро хлопчиків у віці від 9-ти до 15-ти років. Одна дитина померла від отриманих травм у кареті швидкої допомоги, інші не постраждали.

Попередньо встановлено, що водій трактора, рухаючись вздовж схилу, не впорався з керуванням і з'їхав з узбіччя. Після ДТП водій втік. Зараз поліцейські встановлюють його місцеперебування.

Відомості за даним фактом внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за частиною 2 статті 286 "Порушення правил дорожнього руху особами, які керують транспортними засобами, що спричинили смерть потерпілого" Кримінального кодексу України.

Як раніше повідомляв УНІАН, на Черкащині сталося жахливе ДТП. Маленька дівчинка вибігла на дорогу та потрапила під колеса "Газелі". Все це відбулося на очах у матері дитини та багатьох інших свідків. Наразі постраждала у важкому стані, вона знаходиться у комі.

Автор: Лариса Козова