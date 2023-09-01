Інцидент стався ще у червні, але про нього стало відомо лише зараз.

У Львівській області офіцер завдав тяжких тілесних ушкоджень підлеглому солдату.

Як повідомляє Державне бюро розслідувань, про інцидент, який трапився наприкінці червня, на гарячу лінію повідомила сестра потерпілого.

Встановлено, що офіцер побив солдата, коли побачив, що той справляє природні потреби неподалік намету. У такий спосіб він нібито хотів навчити підлеглого правил поведінки та підвищити власний авторитет серед військовослужбовців.

Відео дня

Працівники ДБР зібрали необхідні докази, опитали близько 50 свідків, провели слідчі експерименти. Як підтвердила експертиза, солдат зазнав тяжких тілесних ушкоджень – у нього діагностували закритий розрив печінки та забій підшлункової залози. Зараз він вже завершив лікування і повернувся на службу. Задля безпеки, згідно із законом "Про забезпечення безпеки осіб, які беруть участь у кримінальному судочинстві", його перевели в інший підрозділ.

"Офіцера обвинувачують у перевищенні службових повноважень (ч. 5 ст. 426-1 КК України). Санкція статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк до 12 років. Суд обрав підозрюваному запобіжний захід – тримання під вартою з можливістю внесення застави", - уточнили в ДБР.

Що передувало

Нагадаємо, кілька місяців тому мережу сколихнуло відео, на якому офіцер ногами б'є солдата-строковика. Ним виявився командир другого взводу роти охорони лейтенант Віктор Вітусевич.

Після розголосу сам Вітусевич на сторінці в Facebook записав відеозвернення, в якому визнав побиття та заявив про свою готовність понести покарання. А ДБР порушило проти нього кримінальне провадження за фактом перевищення службових повноважень, вчиненого в умовах воєнного стану (ч. 5 ст. 426-1 Кримінального кодексу).

17 березня суд призначив йому цілодобовий домашній арешт. Йому може загрожувати до 12 років позбавлення волі.

Вас також можуть зацікавити новини: