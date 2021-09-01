Свідки нападу відмовилися давати свідчення.

У Львівській області 73-річна жінка заявила, що староста села її жорстоко побив.

Про це йдеться у сюжеті ТСН.

За словами Христини Бугринець, чоловік напав на неї через те, що її корова паслася на шкільному стадіоні.

"Почав мене бити. Бив так, що поламав палицю. Голова болить сильно, він мене вдарив палицею два рази по голові", - розповіла вона.

Читайте такожҐвалтував 6-річного та знімав на відео: на Полтавщині заарештовано педофілаУ лікарні повідомили, що у пенсіонерки множинні садна тіла, перелом кисті і підозра на струс головного мозку.

Конфлікт між жінкою і старостою бачили сусіди, але вони відмовилися давати свідчення.

Поліцейських викликала продавчиня з місцевого магазину, у якої сховалася пенсіонерка. У поліції відкрили кримінальне провадження.

Сам староста призначив журналістам ТСН зустріч, але не прийшов на неї. Якщо його провину доведуть, то чоловікові загрожує 3 роки тюремного ув'язнення.

Нагадаємо, що на Волині збоченець напав на 63-річну жінку. Він побив її рушницею і сексуально поглумився над нею.

А в Одесі чоловік з ноги вдарив бабусю і обізвав "б*ндерівкою", а пізніше стверджував, що не знає, навіщо це зробив.

Автор: Людмила Жерновська