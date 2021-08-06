Чоловік перебуває в реанімації.

У Московській області чоловік жорстоко побив пенсіонера, який намагався повернути йому втрачений гаманець та телефон.

Про це повідомляє Telegram-канал "Мослента".

60-річний житель селища Малахівка випадково знайшов на вулиці барсетку, в якій лежав мобільний телефон. Він зв'язався з власником телефону і запропонував зустрітися. Зазначається, що він не просив винагороду.

При зустрічі він почав розпитувати чоловіка, щоб упевнитися, що віддає загублене справжньому власнику. Однак розмовляв невиразно, бо нещодавно переніс інсульт.

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Пенсіонера доставили в реанімацію, він перебуває у важкому стані.

Нападника тепер розшукує поліція.

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Автор: Людмила Жерновська