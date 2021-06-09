Проводиться розслідування, правоохоронці встановлюють обставини події.

На трасі Львів – Самбір – Ужгород водій автівки Volkswagen Jetta збив 49-річного військовослужбовця. Чоловік отримав важкі травми й загинув на місці події.

Як повідомили у Нацполіції Львівської області, аварія трапилась поблизу міста Новий Калинів у Самбірському районі.

Як попередньо встановили правоохоронці, водій автомобіля "Фольксваген Джета", житель Львівського району віком 49 років, скоїв наїзд на пішохода, свого ровесника, мешканця Самбірщини. Від отриманих травм чоловік помер на місці події.

За інформацією LMN, загиблим виявився військовослужбовець 12-ї окремої бригади армійської авіації імені генерал-хорунжого Віктора Павленка, яка базується у Новому Калинові.

За фактом слідчі відділу розслідування злочинів у сфері транспорту поліції Львівщини відкрили кримінальне провадження за ч. 2 ст. 286 (Порушення правил безпеки дорожнього руху) Кримінального кодексу України. Санкція статті передбачає покарання - позбавлення волі на строк від 3 до 8 років з позбавленням права керувати транспортними засобами на строк до 3 років або без такого.

Наразі правоохоронці проводять досудове розслідування. Вони намагаються встановити усі причини та обставини аварії.

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Автор: Вікторія Гордієнко