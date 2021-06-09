Унаслідок падіння з висоти медики констатували пошкодження внутрішніх органів.

18-річний студент в Рівному впав з четвертого поверху гуртожитку та розбився.

Про це йдеться у сюжеті Сьогодні.

Як дізналися журналісти, хлопець разом з друзями гучно слухали музику у приміщенні, на що відреагував вахтер. Щоб уникнути з ним зустрічі, студент виліз на димохід гуртожитку і намагався сховатися за вікном.

Металева сходинка не витримала ваги студента – він зірвався на очах у ровесників. Очевидці негайно викликали бригаду «швидкої», але було запізно – від отриманих травм юнак помер.

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За словами студентів, загиблий боявся вахтерів, оскільки ті погрожували йому виселенням через несплату за проживання у гуртожитку. Відомо, що у нього є рідний брат, котрий живе в Києві, та батько, хоча з останнім юнак не спілкувався.

Нічний інцидент керівництво гуртожитку не коментує. Стверджують, що хлопець хоча і жив у них, але навчався в іншому коледжі. Чи платив він за кімнату і чи міг через погрози виселенням ховатися вночі за вікном – там не уточнили.

Поліція розслідує загибель студента як нещасний випадок.

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Автор: Яна Ставська