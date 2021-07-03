Місцеві жителі стверджують, що хлопець помер через удар електричним струмом у храмі.

У селі Тарасівка Львівського району у п'ятницю, 2 липня, о 21:45 загинув 14-річний хлопець.

У Департаменті з питань цивільного захисту Львівської ОДА повідомили, що хлопця нібито вбила блискавка. Але, як розповіли журналістці ТСН місцеві жителі, хлопець помер через удар електричним струмом у храмі.

За їх словами, в церкві проходять ремонтні роботи. У момент трагедії там знімали дерев'яну підлогу - планували поставити нову з підігрівом. Восьмикласник прислужував у храмі і в ту ніч допомагав робітникам. Під підлогою хлопець нібито знайшов металеву трубу, в якій був неізольований кабель. Коли підліток взяв її в руку, його вдарило струмом, від чого він помер.

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Відомо, що підлогу в храмі ставили в 1977 році, там навіть знайшли записку з іменами майстрів, які її вкладали. Однак всі вони вже померли, а тому нема у кого запитати, для чого вони залишили в трубі дріт.

Відомо, що покійний хлопчик закінчив 8 клас. Його і молодшого брата мама виховувала самостійно.

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Автор: Денис Прядко