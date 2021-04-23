Найбільше постраждав 15-річний хлопець. Він отримав опіки I-II ступенів, уражено 35% поверхні тіла.

У селі Сновидовичі Сарненського району Рівненської області блискавка уразила двох людей.

Про це на своїй сторінці у Facebook повідомляє Рівненський обласний центр екстреної медичної допомоги.

Повідомлення про нещасний випадок надійшов до медиків 22 квітня о 15:45. Фельдшер розповіла, що односельчанин привіз двох осіб з опіками від удару блискавки.

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Медики оглянули двох чоловіків (31 та 15 років). В одного потерпілого були опіки лівої частини тіла, в іншого - правої частини тіла. Найбільше постраждав 15-річний хлопець. Він отримав опіки I-II ступенів, уражено 35% поверхні тіла.

За словами чоловіка, який привіз потерпілих, коли вони втрьох їхали з лісу на підводі, розпочався дощ, під час якого блискавка вразила двох осіб.

Працівники швидкої надали необхідну медичну допомогу та о 17:00 доставили потерпілих до Рокитнівської центральної районної лікарні.

О 23-й годині санітарним автомобілем відділення виїзної екстреної медичної допомоги Центру в супроводі лікаря-комбустіолога наймолодшого потерпілого було доправлено в опіковий центр Рівненської обласної клінічної лікарні.

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Автор: Денис Прядко