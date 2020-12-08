У помешканні зловмисника правоохоронці знайшли наркотики.

В Одеській області правоохоронці затримали чоловіка за напад на знайомого, згодом у нього знайшли наркотики.

Про це повідомляє прес-служба поліції регіону.

"Випадково зіштовхнувшись з колишнім товаришем у громадському транспорті, зловмисник одразу згадав йому старі образи і виказав свій гнів, ударивши його ножем та відібравши телефон з грошима", - йдеться у повідомленні.

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Постраждалий отримав травми, які лікарі на місці обробили й відпустили його додому. Зловмисника, який його поранив і втік, затримали по гарячих слідах.

"За місцем мешкання фігуранта був проведений невідкладний обшук, в ході якого поліцейські виявили не лише речі потерпілого, а й ємність з канабісом. Її правоохоронці направили на експертизу", - повідомили в поліції.

Затриманим виявився раніше судимий. За фактом відкрито кримінальні провадження за статтями про розбій та незаконне зберігання наркотиків. Чоловікові загрожує позбавлення волі на строк від семи до десяти років з конфіскацією майна.

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Автор: УНІАН