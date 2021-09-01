Риба вбила чоловіка в Хаджибейському Лимані, повідомили в поліції.

В Одеській області на Хаджибейському лимані чоловік потонув через спійману ним величезну рибину.

Як повідомили журналістам у прес-службі Головного управління ДСНС в Одеській області, НП сталася в середу вранці, 1 вересня.

"До Служби порятунку надійшло повідомлення про те, що на Об'їзній дорозі, на Хаджибейському лимані, потонула людина. На місце виклику прибули співробітники ДСНС, і, зі слів очевидців, з'ясували, що чоловік ловив рибу. На гачок попалася велика рибина, яка потягла його за собою у воду, він втратив рівновагу і потонув", – розповіли у відомстві.

Обстеживши територію, на відстані 15 метрів від берега і глибині 5 метрів, водолази виявили й витягли на берег потопельника. Його особисті дані встановлюються.

Вас можуть зацікавити такі новини:

Автор: Лариса Козова