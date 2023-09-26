Підлітки, гуляючи пам’ятним місцем, обговорювали можливість справлення там своїх природних потреб та танцювали.

У селищі Іванівка на Одещині п’яні підлітки прийшли до Алеї Слави загиблим героям України, де своєю поведінкою осквернилии пам'ять бійців. Цей інцидент не залишила без уваги і поліція.

Скандал стався після того, як у соціальних мережах з’явився відеозапис, на якому зафіксовано, як підлітки (дівчата та хлопець) розважаються на Алеї Слави. Одна із дівчат, стоячи на фоні інформаційних стендів та українських прапорів, каже, що хоче до вбиральні. Дівчина, яка, судячи за все, веде фільмування, відповідає: "Так, йди, полий квіточки".

"Небіжчиків?", – запитує перша "зірка" відео.

"А що їм… Земля їм пухом", – відповідає дівочий голос за кадром.

Також на відео неповнолітні співають, кричать, а потім геть п’яні лежать на асфальті просто неба.

За словами Іванівського селищного голови Віктора Лобача, на запису – вихованка місцевого ліцею, яка святкувала своє 17-річчя у кав’ярні "Вечірнє". Разом із нею – її брат та подруга, яка й знімала відео, а потім виклала його у соцмережі. Лобач зазначає, що поліція зараз перевіряє інформацію щодо продажу неповнолітнім алкогольних напоїв.

"Батьки! І всі охочі! Подивіться ще раз це нове відео, особливо кінцівку. Як можуть виглядати 17-річні дівчата. Цього ще не показували. І замість того, щоб просити вибачення, ви починаєте шукати "кінці" в поліції, може, це нове відео вас приведе до тями й здорового глузду. Якщо дійсно підтвердиться, що у кафе "Вечірнє" малолітнім продавали спиртні напої, воно буде закрите і накладено солідний штраф", – написав Лобач.

Ця історія не пройшла повз увагу правоохоронців. Як повідомили у регіональному главку Національної поліції, в ході моніторингу інтернет-мережі поліцейські виявили відео, на якому підлітки, гуляючи пам’ятним місцем, обговорювали можливість справлення там своїх природних потреб, танцювали, розважалися.

В ході перевірки поліцейські встановили час фільмування – 23 вересня, близько 20.00. Також встановлено трьох неповнолітніх учасників події – двох дівчат та хлопця. Поліцейські їх опитали.

"З ними та їхніми батьками проведено профілактичну бесіду щодо недопущення подібної поведінки у майбутньому", – йдеться у повідомленні.

Відносно двох дівчат правоохоронці склали адміністративні протоколи за ст. 173 (дрібне хуліганство) Кодексу України про адміністративні правопорушення, які скерували до суду. Також поліцейські перевіряють факт можливого порушення працівниками закладу правил торгівлі алкогольними напоями (продаж неповнолітнім).

Танці підлітків у памʼятних місцях

Поліція Києва затримала двох сестер, виклали у соцмережі відео з танцями на кладовищі біля поховань військових. Фігурантки танцювали на могилах загиблих воїнів на одному зі столичних кладовищ.

Раніше у Бобровиці Чернігівської області підлітки вирішили влаштувати вечірку із танцями біля меморіалу загиблим воїнам. Усе знімали на відео та транслювали у соцмережах. Вони записали відео з вибаченнями після шквалу критики.

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