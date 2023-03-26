Діти вже публічно вибачилися і навіть встали на коліна перед загиблими воїнами.

У Бобровиці Чернігівської області підлітки влаштували алкогольну вечірку з танцями біля меморіалу загиблим воїнам.

Скандальні танці усі учасники весело транслювати у соціальних мережах, але карма їх наздогнала швидко.

На кадрах видно, що компанія підлітків розважалася на Пагорбі слави. Окрім танців молоді люди вживали алкоголь і хвалилися його кількістю.

Відео дня

Після шквалу критики компанія записала відео з вибаченнями. Учасники "танців на кістках" заявили, що нібито зробили необдуваний вчинок. Проте вони вже все усвідомили і просять вибачення.

"Ми всі просимо вибачення за наш безглуздий і зовсім необдуманий вчинок, ми не планували знімати відео біля пам'ятника, тим більше якось утискати людей, які загинули в АТО під час війни", - заявили підлітки на відео.

Підлітки навіть встали на коліна та попросили вибачення у воїнів, які зараз на фронті, а потім поклали квіти до меморіалу, вшанувавши пам'ять загиблих воїнів.

Подібний інцидент

Влітку минулого року підлітки вже стали скандально відомими за подібний інцидент у Львові. Тоді у мережі з’явилося відео з гулянки молоді на меморіалі героям Небесної Сотні. Дівчина, котра назвала себе блогером, поділилася кадрами вечірки в Instagram. Підлітки танцювали під російську музику і запалили феєрверки.

Виявилося, що у той вечір на момеріалі опальна компанія святкувала день народження. Батько іменинниці пояснив, що організацією заходу займалися її друзі, а для дівчини це стало сюрпризом.

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