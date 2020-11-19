Військовослужбовець-контрактник підозрюється у виготовленні та збуті канабісу.

В Одеській області затримано прикордонника, який організував у своєму будинку виробництво наркотиків.

Як повідомили УНІАН у спеціалізованій прокуратурі у військовій і оборонній сфері Південного регіону України, військовослужбовець-контрактник організував у себе вдома виробництво наркотиків рослинного походження.

Зазначається, що 14 травня цього року правоохоронці задокументували, як цей військовослужбовець однієї з військових частин Одеської області Південного регіонального управління Держприкордонслужби продав цивільній особі 2,4 г наркотику канабісу.

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Вчора, 18 листопада, під час проведення обшуків за місцем проживання фігуранта та його спільника (в Одесі та місті Роздільна Одеської обл.), правоохоронці виявили і вилучили наркотики рослинного походження, які будуть направлені на експертизу.

Під процесуальним керівництвом Військової прокуратури Одеського гарнізону військовослужбовцю повідомлено про підозру за фактом виготовлення та збуту канабісу (ч. 2 ст. 307 Кримінального кодексу України).

Зловмисника затримано, тривають першочергові слідчі дії. Готується клопотання про обрання фігуранту запобіжного заходу.

Розслідування здійснює територіальне управління ДБР, розташоване в Миколаєві.

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Автор: Лариса Козова