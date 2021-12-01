За даними місцевих мешканців, під час вибуху травмувалася власниця будинку.

Сьогодні в місті Ізмаїл Одеської області в приватному житловому будинку стався вибух.

Як повідомили журналістам у прес-службі Головного управління ДСНС в Одеській області, інформація про вибух на вулиці Пирогова надійшла об 11:36.

Читайте такожВ Одесі невідомі кинули банку з-під Nutella у вікно трамвая і потрапили в око пасажиру (відео)"Інформація надійшла про вибух в одноповерховому житловому будинку. Встановлено загорання літньої кухні на площі орієнтовно 5 кв. м", - повідомили в прес-службі, додавши, що деталі події уточнюються.

За словами місцевих мешканців, у результаті вибуху зруйнована частина домоволодіння. Також люди повідомляють в соціальних мережах про постраждалу господиню житла, її передали медикам. На місці працюють рятувальники і поліція.

Нагадаємо, раніше на Миколаївщині стався вибух газу у п`ятиповерховому житловому будинку. Внаслідок вибуху було зруйновано 4-ий та 5-ий поверхи, травмувалися троє мешканців будинку.

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Автор: Лариса Козова