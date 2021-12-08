Зловмисник утримував у своїй квартирі кількох жінок одночасно.

У Москві 20-річна дівчина вистрибнула з четвертого поверху, намагаючись врятуватися від ґвалтівника. Однак кривдник спустився вниз та завдав кілька ножових поранень.

Про це повідомляється на сайті управління Слідчого комітету.

В межах цієї справи затримали 28-річного чоловіка. Його звинувачують у зґвалтуванні, замаху на вбивство та незаконному позбавленні волі. Слідство клопотатиме перед судом про його арешт.

Читайте такожУ Росії троє підлітків згвалтували 13-річну школяркуЯк встановило слідство, у ніч на 7 грудня чоловік побив та зґвалтував 20-річну дівчину у квартирі будинку на Шелепихінській набережній. Дівчина спробувала втекти з полону ґвалтівника та вистрибнула з четвертого поверху. Чоловік спустився вниз і завдав кілька ножових поранень, після чого втік. Очевидці викликали швидку допомогу, постраждалу госпіталізували у тяжкому стані.

В СК заявили, що у цій же квартирі насильно утримували ще двох жінок 1984 та 1999 року народження. Зловмисник зв’язав руки жінок скотчем. За версією слідства вони змогли самі звільнитися і вийти з квартири, коли чоловік пішов.

Telegram-канал "112" зазначає, що підозрюваним у справі є 28-річний громадянин Таджикистану Толібчон Амінов.

Водночас кілька росЗМІ повідомили, що затримано 37-річного уродженця Північної Осетії Руслана Кокаєва. Сам чоловік вже встиг спростувати звинувачення. Це підтвердили й у поліції.

За словами Кокаєва розповів, у квартирі, де стався злочин, робили ремонт. Один із робітників залишився там на ніч.

"Якимось чином він (робочий) запросив туди свою знайому, з якою він давно у стосунках, або вони одружені, не знаю. Про це мені вже розповідали у відділенні представники правоохоронних органів, ми з ними на зв'язку", - казав він.

За даними каналу РЕН, підозрюваний запросив дівчину до своєї квартири, де йшов ремонт, під приводом прибирання. Як у квартиру потрапили дві інші жінки - невідомо.

Раніше УНІАН вже повідомляв, що в російському місті спалили "коронавірус". У Курську під час фестивалю розправилися з опудалом COVID-19.

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Автор: Марта Гичко