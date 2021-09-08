Офіцери, які приїхали на виклик, знайшли чимало наркотиків, ваги та готівку.

У Німеччині торговця наркотиками спіймали після того, як він заснув на телефоні та випадково зателефонував до поліції.

Дзвінок правоохоронцям надійшов близько першої години ночі, пише Mail Online. Однак, відповівши, оператор почув лише хропіння і постогнування.

Проте поліція не могла виключити, що людина потребувала допомоги, тому відстежила того, хто телефонував. Ним виявився 23-річний хлопець, який перебував у містечку Вальдбрель біля Кельна. На місце відправили офіцерів.

Правоохоронців зустрів здивований 21-річний сусід додзвонювача і сильний запах конопель. Власне винуватця події поліцейські знайшли сплячим на дивані.

Читайте такожНа пляж в Іспанії влетіло судно з наркотиками: контрабандистів ловили відпочивальники (відео)Після пробудження чоловік не розумів, що відбувається, адже, за його словами, нікого не викликав. Лише перевіривши свою історію дзвінків, хлопець побачив, що справді набирав номер служби екстреної допомоги, причому кілька разів.

Офіцери тим часом обшукали житло і виявили не лише коноплі, а й чимало інших наркотиків та приладдя для них. Поліція вилучила таблетки екстазі, кокаїн, амфетамін, ваги та готівку.

Обидва чоловіки підозрюються в наркоторгівлі. При цьому раніше їх уже затримували у справі про наркотики. Тепер їм загрожує кримінальна відповідальність. На час розслідування затриманих випустили під заставу.

Раніше у Британії дитині на день народження подарували Lego з кілограмом кокаїну всередині. Наркотик опинився в коробці з вини двох колишніх морських піхотинців: вони вирішили налагодити таким чином наркотрафік.

А в Канаді військових під час навчань таємно пригощали кексами з канабісом. У солдатів раптово почалися параноя, втома і розгубленість - тоді-то й з'ясувалося, що в їдальні їх нагодували незвичайними солодощами.

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Автор: Катерина Комолова