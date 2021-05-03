Потерпілий фіксував незаконне зайняття рибним промислом на річці Дніпро.

Поліцейські повідомили 38-річному мешканцю Кременчука про підозру за нанесення тілесних ушкоджень журналістові.

Про це повідомляє відділ комунікації поліції Полтавщини.

5 березня до поліції звернувся 41-річний журналіст, який повідомив, що під час професійної діяльності в місті Кременчук йому завдав тілесні ушкодження невідомий чоловік.

Правоохоронці встановили, що того дня потерпілий фіксував незаконне зайняття рибним промислом на річці Дніпро. І один із чоловіків, який імовірно причетний до браконьєрства, спричинив потерпілому тілесні ушкодження.

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«У ході розслідування кримінального провадження за правовою кваліфікацією частини 2 статті 345-1 (Погроза або насильство щодо журналіста) Кримінального кодексу України, слідчими поліції встановлено особу причетну до скоєного та всі обставини події. Свідків опитано та вилучено всі необхідні речові докази», - розповіли у поліції.

Матеріали досудового розслідування найближчим часом будуть скеровані до суду, який має визначити ступінь вини фігуранта та обрати вид покарання.

Підозрюваному загрожує обмеження або позбавлення волі на строк до п’яти років.

Захист прав журналістів в Україні

У листопаді 2019 року президент України Володимир Зеленський створив Раду з питань свободи слова та захисту журналістів.

Поліція з початку року передала до суду 6 справ, пов'язаних з перешкоджанням журналістській діяльності.

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Автор: Денис Прядко