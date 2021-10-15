Водій стверджував, що всі пільги нібито скасовані та вимагав гроші за проїзд.

В Запоріжжі водій маршрутки обматюкав пасажира-пільговика і вимагав, щоб той заплатив за проїзд. Більш того, він погрожував зірвати рейс і так сильно кричав, що ледь не охрип.

Агресивного маршрутника зняли на відео, яке потім було опубліковано в місцевому Telegram-каналі.

Чоловік, який має право на пільговий проїзд, повідомив про це водієві. Однак це дуже не сподобалося маршрутнику. Він почав кричати та вимагав від пасажира гроші за проїзд, мотивуючи свої слова тим, що пільги нібито скасували.

Маршрутник був у дуже агресивному стані. Він кричав, матюкався і ображав пассажира-пільговика. Водій не думав, що в транспорті можуть бути діти, що скандал міг відвернути його від дороги та навіть не переймався, що його слова банально зачіпають людину, яка може не мати при собі грошей на проїзд.

"Черговий урок ввічливості від водія 69 маршруту", - написали очевидці, які зняли інцидент на відео.

Читайте такожУ Харкові водій маршрутки "вкрав" поліцейського через карантин (відео)Коли водій зрозумів, що пасажир-пільговик не має наміру платити за проїзд, він почав погрожувати зривом рейсу. Маршрутник заявив, що розгорне автобус і поїде в гараж.

"На вихід усі! Або він виходить, або ми не їдемо", - заявив водій, не забуваючи використовувати нецензурну лексику.

Наприкінці відео маршрутник заявив, що не їде далі. Чи зірвав він рейс насправді - не повідомляється. У коментарях користувачі вказали, що цей водій часто грубить пасажиром і спілкуватися з матом для нього "звична справа".

Раніше УНІАН вже повідомляв, що в Дніпрі маршрутник виганяв з салону пасажирку з інвалідністю, зухвалий інцидент потрапив на відео

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Автор: Поліна Кузенко