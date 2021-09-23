У підсумку водій маршрутного таксі отримав догану й тепер працюватиме на іншому маршруті.

У Дніпрі водій маршрутного таксі №82 виштовхував з салону пасажирку з інвалідністю, відмовляючи їй в проїзді за пільгою.

Як пише сайт Vgorode Днепр, інцидент стався на Лівому березі на вулиці Гертова сьогодні близько 7:20 ранку. Віталіна Данілова, яка має інвалідність третьої групи по зору, розповіла, що мала намір зайти до салону, проте отримала відмову від водія. Той заявив, що там немає сидячих місць для пільговиків. При цьому спеціально не починав рух і просив її покинути салон.

Згодом, за словами пасажирки, водій спробував виштовхнути її, а також підбурював інших пасажирів допомогти йому в цьому. Називати своє ім'я на вимогу жінки маршрутник відмовлявся.

У Дніпровській мерії повідомили виданню, що водій був викликаний перевізником для профілактичної бесіди й догани. Представник Департаменту транспорту та інфраструктури міськради Денис Щербина розповів, що з завтрашнього дня водій буде переведений на інший маршрут, а якщо подібна ситуація повториться - його звільнять і занесуть в "чорний список". Тоді він не зможе працювати на міських маршрутах.

Як повідомляв УНІАН, раніше в Києві водій маршрутки зник від муніципальних інспекторів, які перевіряли дотримання умов перевезень.

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Автор: Віолетта Орлова