Підозрюваному загрожує штраф або навіть арешт.

П'яний 19-річний хлопець на Волині поглумився над державним прапором України. Інцидент стався на залізничній станції "Горохів".

Про це повідомляє прес-служба поліції Волинської області.

Хлопець пошкодив флагшток, розірвав прапор і потоптався по ньому. Підозрюваному загрожує штраф від 17 до 68 000 гривень або арешт до півроку, або до трьох років позбавлення волі.

"У діях чоловіка вбачаються ознаки кримінального злочину, передбаченого ч. 1 ст. 338 (наруга над державними символами) Кримінального кодексу України. Відомості внесли до Єдиного реєстру досудових розслідувань", - йдеться в повідомленні.

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Правоохоронці з'ясовують всі обставини та встановлюють свідків події.

Як раніше повідомляв УНІАН, у Полтаві невідомі зірвали Державний Прапор України з могили загиблого ветерана АТО. Пізніше прапор знайшли. Його зловмисники принесли на авторинок.

"Ці сволоти були п'яні, розмахували прапором (зауважень їм ніхто не зробив), через деякий час вони його залишили і пішли в невідомому напрямку", - йдеться в повідомленні.

Прапор забрав додому один з молодих підприємців.

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Автор: Анастасія Горбачова