Вандалів не вдалося розшукати.

У Полтаві невідомі зірвали державний прапор України з могили загиблого ветерана АТО.

Про це повідомив Олександр Сороковий у Facebook.

"Сьогодні о 6 ранку, якась мерзота спаплюжила могилу загиблого Героя - Цедіка А. І. "Еней"; вирвавши державний стяг у вандальний спосіб. Поліція вже розшукує дану наволоч, але якщо хтось впізнає покидьків на відео прохання повідомити", - написав він.

Пізніше Сороковий повідомив, що прапор знайшли. За його словами, зловмисники прийшли з прапором на авторинок.

Читайте такожУ Дніпрі 6-річний хлопчик впав у колодязь"Ця наволоч була п’яна та розмахували стягом (зауважень їм ніхто не зробив), через деякий час вони його залишили та пішли в невідомому напрямку", - написав він.

Відзначається, що прапор забрав додому один з молодих підприємців. Зараз у цій справі розбираються правоохоронці.

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Автор: Людмила Жерновська