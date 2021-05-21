Чоловік відмовився пояснити причини свого вчинку.

Правоохоронці затримали чоловіка, який зірвав прапор України з адміністративної будівлі на столичному Печерську.

Про це повідомили у Відділі комунікації поліції Києва.

До поліції надійшло повідомлення про те, що невідома особа зірвала прапор України з адмінбудівлі на вулиці Грушевського. Вивчивши записи з камер відеоспостереження, правоохоронці встановили це зробив уродженець Дніпропетровської області, 1984 року народження. "Його доставили до районного управління поліції. Чоловік відмовився пояснити мотиви свого вчинку", - йдеться у повідомленні.

За даним фактом слідчим відділом Печерського управління поліції розпочато кримінальне провадження за ч. 1 ст. 338 (Наруга над державними символами) Кримінального кодексу України. Чоловіку повідомлено про підозру. Йому загрожує штраф або арешт на строк до шести місяців або позбавлення волі на строк до трьох років.

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Автор: Світлана Закелова