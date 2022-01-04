За попередніми даними, "прибутки" учасників схеми становили сотні тисяч гривень.

У Закарпатській області СБУ виявила і ліквідувала масштабну схему виготовлення підроблених міжнародних свідоцтв про вакцинацію від COVID-19, ПЛР-тестів тощо.

Про це кореспондента УНІАН повідомили в пресслужбі УСБУ в Закарпатській області.

Як йдеться у повідомленні, для серійної фальсифікації свідоцтв про вакцинацію група у складі чотирьох осіб створила у Закарпатській області власну підпільну типографію.

"За попередньою інформацією, друкарня діяла близько року. Виробничі потужності "цеху" дозволяли ділкам щомісяця підробляти тисячі медичних документів" - уточнили у відомстві", - уточнили у відомстві.

Читайте такожУ Дніпрі чоловік загинув під час катання на санках, його маленька дочка - у лікарні (фото)Також у типографії виготовляли фальшиві довідки про негативні результати ПЛР-тестування.

"Фіктивні документи "завіряли" підробленими печатками, QR-кодами та сфальсифікованими підписами сімейних лікарів. Відповідне обладнання, зокрема, печатки, бланки, а також електронні носії інформації та засоби зв’язку із доказами незаконної діяльності співробітники СБУ вилучили під час обшуків у підпільному цеху", - уточнили у пресслужбі.

У відомстві також додали, що готову "продукцію" зловмисники реалізовували своїм клієнтам, яких підшукували через свого спільника в одному з медзакладів регіону. Клієнтам пропонували "послуги" з продажу підроблених COVID-документів, у тому числі свідоцтв про вакцинацію без проведення фактичного щеплення.

"Усім чотирьом фігурантам схеми сьогодні, 4 січня, оголошено про підозру за ознаками ч. 3 ст. 358 Кримінального кодексу України. Серед цих осіб – представники комерційної структури та районної автошколи, де ділки облаштували нелегальну типографію, а також лікар", – додали в пресслужбі.

"Вирішується питання щодо обрання судом міри запобіжного заходу. Триває досудове розслідування для встановлення і притягнення до відповідальності інших осіб, причетних до злочинної схеми. Заходи з викриття і документування правопорушення проводили співробітники СБУ спільно зі слідчими ГУ НП в Закарпатській області та за процесуального керівництва Закарпатської обласної прокуратури", - уточнили в пресслужбі.

Довідка УНІАН. У статті 358 Кримінального кодексу України йдеться про підроблення документів, печаток, штампів та бланків, збут чи використання підроблених документів, печаток, штампів. Частина 3 цієї статті – "дії, передбачені частинами першою або другою цієї статті, вчинені повторно або за попередньою змовою групою осіб", - передбачає обмеження волі на строк до п'яти років або позбавленням волі на той самий строк.

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