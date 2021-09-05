Правоохоронці повідомили, де може перебувати зникла дитина.

У селищі міського типу Якимівка Мелітопольського району Запорізької області зник місцевий житель – 11 річний Максим Самофалов. Хлопчик пішов з дому вдень 29 серпня й так і не повернувся. У дитини не було з собою мобільного телефону.

Пошуки хлопчика тривали станом на ранок неділі, 5 вересня, йдеться на сайті Головного управління Нацполіції на Запоріжжі.

За відомостями правоохоронців, до пошуків дитини залучили кінологів та нацгвардійців.

Поліцейські дізналися, що дитина може перебувати в Запоріжжі чи у Мелітополі.

Хлопчик народився 23 липня 2010 року, він навчався в 5 класі школи-інтернату, розташованої в селі Терпіння Мелітопольського району.

Прикмети зниклого хлопчика: худорлявий, зріст близько 120 см, зелені очі, короткострижений, волосся русяве. На дитині були шорти та чорна футболка.

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Автор: Екатерина Присяжнюк