Підлітка відправили під цілодобовий домашній арешт.

У місті Рівне хлопцю, який вдарив жінку ножем, обрали запобіжний захід.

Про це повідомляють у відділі комунікації поліції Рівенщини.

Підлітка підозрюють у тяжкому злочині, його брат проходить у справі як свідок.

"Сьогодні, другого вересня, у міському суді розглядалося клопотання слідчого Рівненського районного управління поліції про обрання запобіжного заходу у виді взяття під варту 15-річного підозрюваного у вчиненні нападу і нанесенні тілесних ушкоджень рівнянці", - йдеться у повідомленні.

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Близнюки напали на жінку з ножем

У місті Рівне 31 серпня двоє 15-річних рідних братів-близнюків напали на жінку. Один з них завдав жінці удари ножем у спину.

Постраждалою виявилася 42-річна місцева жителька, вона отримала непроникні ножові поранення.

Автор: Людмила Жерновська